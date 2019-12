Spitfire uit WOII naar Lelystad na wereldreis

Na een vier maanden durende reis om de wereld in een 76 jaar oude Spitfire komen twee Britse vliegeniers woensdag aan op Lelystad Airport. Het toestel van Steve Brooks (58) en Matt Jones (45) werd ingezet in de Tweede Wereldoorlog. Al het wapentuig is verwijderd. Het is de eerste vlucht rond de wereld met een dergelijk historisch gevechtsvliegtuig.

De twee Britten vertrokken begin augustus vanaf een vliegveld in de buurt van het Engelse Chichester en legden meer dan 43.000 kilometer af. Met hun tocht willen ze de ontwerpers en makers van de Spitfire eren. Onderweg deden ze een dertigtal landen aan, waaronder de eilandengroep Faeröer, Egypte, IJsland en Groenland. Ook wereldberoemde gebouwen en objecten stonden op het lijstje, zoals de Golden Gate Bridge (San Francisco), het Vrijheidsbeeld (New York) en de Egyptische piramiden.

De zilveren Supermarine Spitfire Mk IX uit 1944 wordt rond 11.00 uur op Lelystad Airport verwacht. Na hun bezoek aan Nederland, vliegen Brooks en Jones door naar hun eindbestemming Londen. Ze zijn dan op tijd terug voor de viering van de 75e herdenking van de Battle of Britain.