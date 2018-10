„Spionnen ontmaskerd door paspoortgegevens”

Met de paspoortgegevens van de Russen die Nederland zijn uitgezet, hebben onderzoekers mogelijk de identiteit ontdekt van honderden medewerkers van de Russische militaire inlichtingendienst. Zij bleken met hun voertuigen te staan ingeschreven op een adres in Moskou dat is gelinkt aan de GROe.

Onderzoekscollectief Bellingcat en zijn Russische partner The Insider deden de vondst toen ze zich bogen over de door Nederland vrijgegeven paspoortgegevens van de vier Russen. De onderzoekers ontdekten onder meer dat een van de mannen, Alexej Morenets, sinds 2011 in de voertuigenregistratie staat ingeschreven als gebruiker van een Lada.

Het voertuig stond geregistreerd op een adres dat van eenheid 26165 zou zijn. Die tak van de GROe zou zich bezig houden met cyberoperaties. „Door te zoeken voor andere voertuigen die op hetzelfde adres stonden geregistreerd, kon Bellingcat een lijst maken van 305 personen”, meldt het onderzoeksplatform. Zij stonden met hun namen, paspoortnummers en vaak ook telefoonnummers in de voertuigenregistratie.

Bellingcat kwam eerder al met informatie over het neerschieten van vlucht MH17 en de twee Russen die worden verdacht van het vergiftigen van oud-spion Sergej Skripal. Ook dat duo zou voor de GROe werken.