„Spinraza alleen tegen lagere prijs”

Het medicijn Spinraza tegen de zeer ernstige spierziekte SMA moet voor bepaalde groepen patiënten in het basispakket komen, maar uitsluitend tegen een veel lagere prijs. Dat is het oordeel van een adviescommissie bij het Zorginstituut. De Raad van Bestuur van het instituut zal op 5 februari een definitief advies over de kwestie uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins.

De huidige prijs is met ongeveer een half miljoen euro per patiënt per jaar „buitensporig hoog”, aldus een woordvoerder van de commissie. Ook is de producent er volgens hem „niet transparant” over.

Bruins en producent Biogen hadden al een voorlopige regeling waardoor bepaalde jonge patiëntjes met Spinraza kunnen worden behandeld, vooral kinderen beneden de vijf jaar, zo’n dertig in getal. De commissie wil dat het middel voor deze kinderen, die lijden aan de vormen SMA 1 of 2, definitief in het pakket komt, maar dus niet tegen de huidige kosten. Het medicijn is alleen voor deze groepen bewezen effectief.