Spiegeldepot Boijmans laat zich alvast drie dagen bekijken

Het al veelbesproken nieuwe depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, bekleed met spiegelend materiaal en met een daktuin vol berkenbomen, gaat eind september voor het eerst open voor publiek, drie dagen lang. Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september kan het publiek kijken in het nog lege depot, via een livestream of, als de aanpak van het coronavirus het toelaat, in het echt.

Daarna sluit het weer, om de 151.000 objecten van de museumcollectie over te brengen. Het zal dan een jaar duren voordat het depot echt opent. Museum Boijmans Van Beuningen is al meer dan een jaar dicht wegens verbouwing. Het depot moet plaats bieden aan de kunst waarvoor ook na de renovatie geen plek is op zaal.

„Bezoekers zijn dan uit eerste hand getuige van de ultieme zorg die aan elk kunstwerk wordt gegeven bij conservering, restauratie, transport en onderzoek”, aldus Boijmans. De kunstwerken in het depot zijn te zien bij objecten van hetzelfde materiaal en worden, in tegenstelling tot in een kunstmuseum, niet getoond op basis van hun kunsthistorisch belang of in chronologie.

Binnen zijn er vijf verschillende klimaten die zijn afgestemd op kunstwerken van verschillende materialen: metaal, kunststof, organisch/anorganisch, fotografie zwart/wit en fotografie kleur.