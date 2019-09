Speurtocht naar ongelukkigen in de liefde

Vrouwen met liefdesverdriet, kruip niet in uw schulp, er wordt op u gewacht! Het Universitair Medisch Centrum Groningen is naarstig op zoek naar vijftig dames van 18 tot 35 jaar met een recente relatiebreuk. Onderzoekster Anne Verhallen wil met medewetenschapper Gert ter Horst graag uitvinden wat zoiets met vrouwen doet, bevestigt ze na een bericht van de NOS.

Deelnemers hoeven niet per se allemaal zo’n gebroken hart te hebben dat ze elke avond hun kussen nat huilen, het gaat gewoon om jonge vrouwen die een verkering of huwelijk stuk hebben zien lopen, ook als ze daar niet compleet van in de put zitten.

Verhallen wil in totaal zo’n honderd vrouwen onderzoeken. Ze heeft al de helft van het aantal aanmeldingen, maar om tot goede resultaten te komen is een onderzoeksgroep van honderd noodzakelijk.

Liefhebsters moeten wel bereid zijn formulieren in te vullen en ook drie keer naar Groningen af te reizen. Ook moeten ze één keer geloven aan een MRI-scan. De deelneemsters moeten ook rechtshandig zijn, omdat het mixen van rechts- en linkshandigen de onderzoeksresultaten onnodig beïnvloedt.

Het onderzoek loopt over een periode zeven maanden.