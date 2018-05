Speurtocht naar klarinet van robot uit 1838

Het Utrechtse Museum Speelklok wil komend najaar een zelf musicerende robot uit 1838 laten zien. Het gaat om een 183 centimeter hoge klarinettist van de hand van Cornelis Jacobus van Oeckelen. Probleem is alleen dat de klarinet zelf zoek is. Het museum gaat op zoek naar het instrument.

De robot schijnt al een fenomeen te zijn geweest toen hij in 1839 met zijn maker naar Nederlands-Indië ging. In 1855 ondernam het tweetal een reis naar de Verenigde Staten, waar Van Oeckelen zijn schepping beleende. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontfermde de magiër John Gaughan zich over de robot, die inmiddels zonder kleren maar ook zonder klarinet zat.

Nu hij is gerestaureerd, wil het museum hem ook graag weer van zijn instrument voorzien voor een expositie van muziekrobots. Directeur Marian van Dijk vertrekt maandag naar Michigan, om te zoeken in een depot waar meer dan 2500 instrumenten liggen opgeslagen. Daar zou de klarinet heel goed bij kunnen zijn.