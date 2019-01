Speurder stopt zoeken naar Willeke Dost

Een van de vrijwillige zoekers naar de verdwenen Willeke Dost stopt met het speurwerk. Ab Bruintjes heeft die beslissing genomen na een nachtelijke zoektocht vorige week in het Drentse Koekange, waar de politie een eind aan heeft gemaakt.

Op die graafactie kwam veel kritiek. Omdat er ook druk op zijn familie wordt uitgeoefend, trekt Bruintjes zich terug uit de speurdersgroep, zegt hij op Facebook. „Mijn familie mag nooit het slachtoffer zijn van dit soort zaken”, meldt hij.

Acht vrijwilligers voerden de graafactie uit in het weiland bij de boerderij van het pleeggezin waar Willeke woonde, tot ze in 1992 spoorloos verdween. Bruintjes zegt dat tijdens de jaarwisseling zijn tuin is vernield en dat dat mogelijk „een afstraffing” is voor de graafactie, die volgens sommigen „een brug te ver” was.

Bruintjes speurde sinds 2010 naar het verdwenen meisje. In die periode ondervond hij veel steun „maar ook veel tegenstand en achterdocht. Soms zelfs vijandige houdingen”. Hij denkt „dat een deel van de bevolking van Koekange genoeg heeft van de huidige zoekmethode”.