Speurder naar Willeke Dost opgepakt om opruiing

De politie heeft amateurspeurder Jan Huzen aangehouden. De man onderzoekt op eigen houtje de vermissing van Willeke Dost. Huzen wordt verdacht van opruiing.

De destijds 15-jarige Willeke verdween in 1992 spoorloos. Omdat de zaak nooit is opgehelderd, begon Huzen zelf een onderzoek. Via Facebook had de man laten weten dat hij met een groep medestanders wilde gaan graven bij de boerderij in het Drentse Koekange, waar het meisje bij een pleeggezin woonde.

De politie had Huzen eerder gemaand te stoppen met dit soort oproepen. Het perceel is particulier eigendom, betreden zonder toestemming strafbaar.

„De maat is nu vol”, aldus de politie. Hulp is welkom, maar „dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat mensen zich aan de regels moeten houden.”

Een coldcaseteam blijft zich bezighouden met de vermissingszaak, maar er komt geen nader onderzoek op het terrein in Koekange, meldde de politie in februari.