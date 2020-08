Speurder Jan Huzen duikt onder na bedreigingen

De oprichter van een populaire Facebookpagina voor boeren is vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres in het buitenland ondergedoken.

De veiligheid van amateurspeurder Jan Huzen is in gevaar nadat hij zich in de media kritisch had uitgelaten over het optreden van undercoveragenten bij boerenprotesten, zo heeft zijn advocaat Paul Cruts laten weten aan dagblad de Stentor.

De bedreigingen aan het adres van Huzen staan volgens de raadsman in verband met de uitspraken van politievakbond ANPV in de media. „Er is niets gebeurd, maar dat heeft de politievakbond er niet van weerhouden om te verkondigen dat „deze man gestopt moet worden.”

Amateurspeurder Jan Huzen uit Nieuw-Weerdinge (Drenthe) is de oprichter van de Facebookgroep Steungroep Boeren & Burgers. In deze groep zitten bijna 170.000 leden. Huzen plaatst hier berichten over aanstaande boerenacties en de stikstofproblematiek. Huzen en de politie liggen al weken met elkaar overhoop nadat hij dreigde de adressen van undercoveragenten op Facebook bekend te maken, omdat zij zich onherkenbaar mengen onder betogers bij boerenprotesten.

Eerder was Huzen betrokken bij het onderzoek in de vermissing van Willeke Dost. Twee jaar geleden besloot de politie bij een boerderij in Koekange te gaan graven naar het lichaam van het vermiste meisje. Dit op aanwijzingen van Jan Huzen en Ab Bruintjes uit Koekange. Zij stelden nieuwe informatie te hebben over de plek achter de boerderij waar Willeke ooit woonde. Er werd in totaal 240 vierkante meter grond afgegraven maar niets gevonden.