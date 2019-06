Spelende kinderen hebben dinsdag een vuurwapen gehaald uit de Zevenhuizerplas ten oosten van Rotterdam. Het wapen heeft daar vermoedelijk langere tijd gelegen, aldus de politie woensdag.

De politie kreeg dinsdag ook een melding van een vrouw die een boodschappentas met een zwarte revolver had gevonden in het Rotterdamse Park Zestienhoven. De politie heeft beide vuurwapens in beslag genomen.