Speeltuinvereniging krijgt vrijwilligersprijs

Speeltuinvereniging Oosterkwartier heeft de Dordtse Vrijwilligersprijs 2019 gewonnen. De jury was lovend over de betrokkenheid van de vereniging bij de wijk.

De speeltuinvereniging organiseert activiteiten voor kinderen en ouderen. Verder biedt de speeltuinvereniging stageplaatsen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Heleen Warmerdam (53), bestuurslid en vrijwilligerscoördinator, is tien jaar actief.

Wat voor speeltuin is het?

„De speeltuin bestaat 65 jaar. De vereniging is opgericht toen er in de wijk huurwoningen werden gebouwd waar jonge gezinnen introkken. De behoefte aan een speeltuintje was groot.

In 1984 verhuisden we naar de huidige locatie aan de Meerkoetstraat. De speeltuin ligt op een groenstrook van 200 meter bij 20 tot 40 meter. Het is een groene, avontuurlijke speeltuin met uitdagende speeltoestellen. Er staan klimbomen, een waterpomp en een waterbaan. Kinderen kunnen hier nog lekker vies worden.

Verder is er een zwembadje dat van half mei tot september open is, een winkeltje, een clubgebouw en een terras.”

Wat organiseren jullie?

„We organiseren bijvoorbeeld gezellige zomer- en herfstfeesten. ’s Winters bieden we kinderen bijna wekelijks bingo’s en kook- en knutselmiddagen. We zijn dan elke woensdagmiddag open.”

Hoe groot is de vereniging?

„Er zijn ongeveer 150 gezinnen lid, ook uit reformatorische kring. Zo’n 300 kinderen maken regelmatig gebruik van de tuin. De contributie bedraagt 20 euro per gezin per jaar. Grote gezinnen betalen iets meer. Kinderen die geen lid zijn, kunnen voor een euro een kaartje kopen.

We houden de speeltuin draaiend met 25 vrijwilligers. Ongeveer de helft daarvan is wekelijks actief, de rest af en toe. Iedereen doet wat-ie kan om deze prachtige voorziening draaiend te houden.

We merken dat ouders zich een jaar of zes inzetten. Daarna is de volgende generatie aan de beurt. We hebben meer vrijwilligers nodig om de tuin in stand te houden.”

Welke rol spelen jullie in de wijk?

„Veel kinderen uit buurt en uit het centrum komen hier spelen. Tuin en zwembad hebben een grote aantrekkingskracht.

Ons jubileumjaar zorgde voor veel publiciteit. Ouders die hier dertig jaar geleden speelden, komen nu met hun kinderen. We vervullen een belangrijke rol in de wijk.”

Wat gaan jullie doen met de prijs?

„We hebben een beker en 2500 euro gewonnen. Die beker krijgt een ereplaats, dat geld kunnen we goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor een leuk uitstapje voor de vrijwilligers. Of een nieuw speeltoestel.”

In de schijnwerpers: rubriek voor regionaal nieuws