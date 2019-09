Speeltuin Nederhemert verandert niet

De speeltuin op het Eiland van Nederhemert heeft een andere beheerder. Fons Alders (57) heeft nieuwe ideeën voor de exploitatie, maar borduurt vooral voort op het verleden. „De speeltuin verandert niet.”

De meer dan 100 jaar oude uitspanning is nog altijd razend populair. Ook bij grote gezinnen in de regio die zich soms al generaties lang op woensdagmiddag, zaterdag, tijdens vakanties én verjaardagsfeestjes naar hartenlust vermaken op dit idyllische plekje.

Ook op deze zaterdag is het gezellig druk. De uitspanning aan de Kasteellaan wordt omzoomd door eeuwenoude kastanjebomen. Vanaf het terras klinkt gezellig geroezemoes van wandelaars en fietsers die onder het genot van een ijsje, een colaatje of een late lunch bijkomen van hun inspanningen.

Vader, moeders, opa’s en oma’s houden vanaf het terras hun kroost in de gaten dat zich prima vermaakt met ouderwetse schommels, draaimolens en glijbanen. Thijs (8) en Nora (6) uit Varik zijn een middagje op pad met opa en oma. „Mijn moeder ging hier toen ze klein was ook naar toe. Ik vind het hier erg leuk, vooral de glijbaan.”

Opa en oma Bronkhorst uit Haaften vieren met kinderen en kleinkinderen hun 45-jarig huwelijksjubileum in de speeltuin. „We zijn hier vorig jaar ook geweest. Deze speeltuin is net weer wat anders. Heerlijk die ouderwetse toestellen en de gezellige sfeer. De kinderen vinden het geweldig. En wij genieten mee. Bovendien kun je hier heerlijk eten.”

De familie Grobben uit Hedel viert de verjaardag van Mirthe (3). „Vroeger gingen we hier zelf ook altijd heen. Dat geeft een nostalgisch gevoel”, vertelt oma die de speeltuin verkent. „Het blijft leuk. Mijn man, zoon en schoondochter genieten van een kopje koffie op het terras en zo hebben we allemaal een gezellige middag.”

Vertrek

De speeltuin kwam deze zomer in het nieuws, omdat beheerder Richard Kastelijn stopte als uitbater. Hij was meer dan 25 jaar bij de speeltuin betrokken en nam de zaak in 2000 over van zijn ouders. Het vertrek van Kastelijn is des te ingrijpender, omdat zijn familie de speeltuin liefst 85 jaar runde: opa Bas Boere ging hier in 1934 aan de slag.

Fons Alders werd door de nieuwe eigenaar benaderd of hij er voor voelde als pachter op te treden. „Ze wisten dat ik een achtergrond in de horeca had en vroegen of ik de speeltuin wilde beheren. Daarnaast zochten ze een verbindende factor op het Eiland. Om te beginnen heb ik alle bewoners op de koffie gevraagd om draagvlak te creëren.”

Dat bleek een goede zet. „Want de speeltuin telt bij wijze van spreken meer dan 1000 eigenaren. Omwonenden, maar ook talloze vaste bezoekers doen allemaal hun zegje. Het is een soort cultureel erfgoed. Een meneer van 94 vroeg me of ik wel besefte dat hij zijn hele leven hier al kwam. Iemand van 84 bond me op het hart heel voorzichtig om te gaan met deze unieke locatie.”

Inmiddels heeft Alders het vertrouwen gewonnen. „Ze hebben al tomatenplanten gebracht. En een piano. En iemand anders kwam helpen om de nieuwe lampen op te hangen.”

Geen verandering

Veel gaat er niet veranderen op het Eiland. „We hebben wat verbouwd aan de bar en het interieur. En we gaan een kinderatelier realiseren, zodat de jeugd zich ook bij minder goed weer kan vermaken. Daarnaast blijven we ’s winters in de weekenden open. We zijn nu al op zoek naar recepten voor lekkere stoofpotjes. Maar de speeltuin, daar verandert niets aan.”

De familie van Neerven uit Zaltbommel, voor het eerst in de speeltuin, is daar blij mee. „Wat is het hier mooi.” Een tip voor de nieuwe beheerder? „Vooral niks veranderen. De speeltuin heeft zoveel charme en het plekje is zo uniek, dat vind je nergens.”