Harlekijn Import B.V. uit Sassenheim roept een speelbeker terug uit de handel. Het gaat om een exemplaar met een aardbei erop. De aardbei kan losraken, hetgeen gevaarlijk kan zijn voor kleine kinderen.

Consumenten kunnen de beker van het merk Viga terugbrengen naar de winkel of terugsturen naar de leveranciers. Zij krijgen het aankoopbedrag terug.

De speelbeker werd aangeboden door verschillende winkels in het land, waaronder Caatje Hoeraatje in Wassenaar en Het Zingende Nijlpaard in Tilburg.