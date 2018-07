Speelpark Tegelen ontruimd om brand in veld

Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen (Limburg) is woensdagmiddag uit voorzorg ontruimd omdat in de buurt een flinke brand woedde in een graanveld. De brand is inmiddels geblust, maar de brandweer is volgens een woordvoerder nog wel enkele uren bezig met nablussen.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de wind stond volgens een woordvoerder van het speelpark de kant van Klein Zwitserland op. Het park, dat in een bos dichtbij het brandende graanveld ligt, besloot zelf tot ontruiming. „Met de huidige droogte kan het snel gaan”, aldus de woordvoerder. Op het moment van de ontruiming waren er zo’n 450 mensen aanwezig. De ontruiming is volgens de woordvoerder goed verlopen. „Mensen hadden er veel begrip voor. Het was aan het einde van de dag en ik heb niemand horen klagen.”

Niemand is gewond geraakt. De rook heeft wel het achterste deel van het park bereikt, maar daar waren op dat moment al geen mensen meer aanwezig. Het park heeft voor zover bekend geen schade opgelopen. „We hebben vandaag geluk gehad”, aldus de woordvoerder. Klein Zwitserland opent donderdag weer de deuren.