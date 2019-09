Speelgoedwapens in beslag genomen op braderie

De politie heeft zaterdag op een braderie in het Zeeuwse Kruiningen een partij speelgoedvuurwapens in beslag genomen. De zwartkleurige wapens zijn volgens de politie niet van echte pistolen te onderscheiden en daarom verboden. De speelgoedwapens werden verkocht door twee standhouders.

De politie kreeg zaterdag een melding dat op de braderie twee jongemannen met een vuurwapen gezien waren. Agenten met kogelwerende vesten gingen op onderzoek uit. De mannen werden echter niet meer aangetroffen.

Wel zagen ze dat er speelgoedpistolen werden verkocht. Het speelgoed, dat in kratten zat, is in beslag genomen. Het gaat om enkele tientallen speelgoedpistolen. Dergelijk speelgoed is in Nederland verboden omdat het er echt uit ziet en gebruikt kan worden bij een beroving of overval.