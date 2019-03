Speelgoedslak en bellenstok uit de handel

Speelgoedgroothandel Playwood BV roept twee stuks speelgoed terug. Het gaat om een houten bellenstok en een houten slak, de zogenoemde Pull snail.

Van de bellenstok kunnen belletjes losraken en de steel is te lang, zo bleek tijdens controles. Als een klein kind de stok of een belletje in de mond stopt kan dat stikken. Het gaat om stokken met batchcode 20281020 die verkocht zijn tussen 01-09-2015 en 09-2018 bij meerdere winkels.

De slak heeft oogjes die kunnen losraken waardoor kinderen onder de 3 jaar kunnen stikken als ze die oogjes in hun mond steken. De slak heeft batchcode 292097 en is verkocht tussen 21-04-2014 en 08-2018 .