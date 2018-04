Speelgoedbus teruggeroepen om stikgevaar

Speelgoedfabrikant New Classic Toys roept een speelgoedbus terug, omdat kinderen in kleine onderdelen van de zogenoemde City Tour Bus kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen.

De bus is sinds 26 september 2016 verkocht, meldt de fabrikant waarvan speelgoed bij verschillende winkels in Nederland wordt verkocht. Wie de bus met batchnummer 050616 in huis heeft gehaald, wordt opgeroepen deze niet meer te gebruiken. De bus kan worden teruggebracht naar de winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook als ze geen kassabon of aankoopbewijs kunnen tonen.