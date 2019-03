Speech Baudet leidt tot gefronste wenkbrauwen

De overwinningsspeech van FVD-leider Thierry Baudet heeft op Twitter tot veel reacties geleid. Opmerkingen als „semi-literaire doemprediker”, „elitair gebral” en „groot dictee der Nederlandse taal” zijn slechts enkele voorbeelden van het commentaar dat zijn rede met verwijzingen naar de ‘uil van Minerva’ opriep.

„Ik ben erg benieuwd hoeveel procent van de #FvD stemmers ook maar iets hebben begrepen van de speech van Baudet?”, vroeg een twitteraar zich af. „Speech Baudet wordt morgen nog een keer uitgezonden. Was live niet te doen voor vertalers”, grapte een ander.

Baudets verwijzingen naar de westerse beschaving en vaderlandse geschiedenis werden op het sociale medium ook eng gevonden. „Welke andere definitie van ‘racist’ heb je nodig?”, was een van de reacties.

Maar niet iedereen wilde meedoen met het afbranden van de politicus, die woensdag een flinke overwinning boekte bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Zo zei iemand: „Ach gos, Twitter is over de zeik omdat #baudet kreten uit o.a. de Oudheid gebruikt om zijn speech kracht bij te zetten. Losers.”

De FVD-leider opende zijn overwinningsrede met door de oude Romeinen ingegeven beeldspraak over de ogen die, blijkens de opmars van zijn partij, in Nederland zijn opengegaan. „De uil van Minerva is neergedaald”, sprak hij. Die moet volgens hem „de afgod die Transitie heet”, verdrijven. Daarmee doelt hij op de overgang naar een economie die minder schadelijk is voor het klimaat. Hij wil dat die niet zo veel geld kost.