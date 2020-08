Speculaties over slachtoffer en verdachte Sint-Michielsgestel

De identiteit van de man die zaterdagavond om het leven kwam door een misdrijf in een huis in Sint-Michielsgestel is zondag nog niet vrijgegeven. Nader onderzoek en sectie op het lichaam moeten daar volgens de politie duidelijkheid over geven. Volgens diverse media is het slachtoffer de lokale fractievoorzitter van de PvdA, Jack de Vlieger. Zijn 22-jarige zoon zou zijn aangehouden voor betrokkenheid bij zijn dood. De politie heeft dat niet bevestigd.

De PvdA in Noord-Brabant wachtte de bevestiging van de politie van de identiteit van het slachtoffer niet af en toont in een verklaring medeleven: „Wij zijn zeer getroffen door het overlijden van onze partijgenoot Jack de Vlieger. Wij wensen zijn naasten en onze vrienden in Sint-Michielsgestel veel kracht toe en zijn in onze gedachten bij hen”.

De politie trof het slachtoffer zaterdag aan in een woning aan de Regent Smitsstraat, nadat er rond 18.30 uur een melding was binnengekomen. Agenten vonden de man in de garage. Meteen al bleek dat sprake is van een misdrijf.

In de loop van de avond werd de verdachte aangehouden. Die zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.