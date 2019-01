Specialistisch team klaar voor doorzoeken puin

Medewerkers van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) staan paraat om het deels ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag in te gaan om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Daarvoor is ook de hulp van een speurhond ingeroepen. De politie weet niet of er nog mensen in het gebouw liggen, maar houdt daar wel rekening mee.

STH-teams worden ingezet bij complexe incidenten, zoals instorting van gebouwen of tunnels waarbij mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen. De brandweer weet niet hoeveel mensen in het gebouw van drie woonlagen aanwezig waren toen dat zondagmiddag door een vermoedelijke gasexplosie zwaar werd beschadigd.

De gemeente Den Haag trekt in samenwerking met de politie na hoeveel mensen er in het pand stonden ingeschreven.