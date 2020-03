Specialisten: zorg voor kankerpatiënt nog op hoog niveau

De zorg voor kankerpatiënten is op dit moment „niet ideaal”, maar de kwaliteit van zorg is nog steeds op een hoog niveau. Dat stelt voorzitter Haiko Bloemendal van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

De acute en noodzakelijke oncologische zorg vindt „gewoon” plaats, zegt internist-oncoloog Bloemendal. „Waar mogelijk en indien dit de prognose van de patiënten niet negatief beïnvloedt, wordt zorg tijdelijk uitgesteld.”

Tot nu toe lukt het om die acute en noodzakelijke zorg te laten doorgaan. Veel zorg is enkele weken uit te stellen zonder negatieve gevolgen. Volgens Bloemendal is het wel psychisch zwaar voor mensen met kanker om met hun arts te praten over tijdelijk uitstel van de behandeling. Ook zijn poliklinische consulten veelal omgezet in telefonische.

Als de coronacrisis nog maanden duurt, moeten alle zeilen bijgezet om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, denkt de NVMO. De vereniging is al in overleg met onder meer de overheid.