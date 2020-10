Speciale units voor ingang ziekenhuis Weert

Het Sint Jans Gasthuis in Weert gaat volgende week speciale noodgebouwen bij de hoofdingang van het ziekenhuis opzetten. Daarmee loopt het ziekenhuis vooruit op de verwachte opvang van grotere aantallen coronapatiënten. De noodvoorziening wordt in gebruik genomen zodra het ziekenhuis de toestroom niet meer aankan. Dat is nu nog niet het geval, maar het bestellen en plaatsen van de noodvoorziening kost enkele weken de tijd. Om die reden worden nu al de voorbereidingen getroffen, maakte het ziekenhuis donderdag bekend.

„Op dit moment kunnen we de opvang van de Covid-patiënten aan en hebben we zelfs af en toe ruimte om patiënten van andere ziekenhuizen op te vangen”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. „De besmettingen in de regio zijn echter stijgende en we willen goed voorbereid zijn. We houden namelijk rekening met een toename van de ziekenhuisopnames vanuit de regio. Daar bereiden we onze verpleegafdelingen op voor, maar ook onze Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost.”

De noodvoorziening vergroot de ruimte van de spoedpost voor de opvang van patiënten. Ook biedt de noodvoorziening de mogelijkheid coronapatiënten te scheiden van de overige spoedzorg. De units kunnen gebruikt worden als wachtruimte, triageruimte en behandelruimte. Dit voor zowel de Spoedeisende Hulp als voor de huisartsenpost.

Anders dan de tenten die in het voorjaar werden opgezet zijn de units beter warm te houden en weerbestendig, aldus het ziekenhuis.