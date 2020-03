Speciale telefoonlijn vanwege coronavirus voor eenzame ouderen

Ouderen die alleen zijn omdat niemand op bezoek komt vanwege het nieuwe coronavirus, kunnen met ingang van woensdag via een speciale telefoonlijn een praatje maken. De lijn is geopend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Veel familieleden en mantelzorgers die verkouden of grieperig zijn, gaan momenteel niet op visite bij kwetsbare ouderen omdat zij bang zijn die te besmetten.

De ouderenbond stelt dat door het coronavirus veel mensen minder sociale contacten hebben, waardoor eenzaamheid dreigt. „Zij zeggen bijeenkomsten en vaste activiteiten zoals de bridgeclub af, uit angst om zelf ziek te worden. En juist die sociale contacten zijn voor veel mensen heel belangrijk”, zegt Liane den Haan van de ANBO. „Daarom hebben wij vanaf vandaag een telefoonlijn waar mensen naartoe kunnen bellen. Om hun zorgen te uiten, vragen te stellen over het coronavirus, maar ook om gewoon even een praatje te maken.”

Ouderen kunnen bellen naar 0348 - 466666. De ANBO zegt dat zijn medewerkers deze mensen „graag te woord staan”.