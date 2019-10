Speciale Porsche als eerbetoon voor Ben Pon

Porsche-importeur Pon in Leusden brengt een speciale sportauto uit ter ere van Ben Pon junior, die maandag op 82-jarige leeftijd overleed. Het gaat om de zogeheten 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’, waarvan er maar twintig worden gebouwd. Pon, de zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings, stond bekend als ‘Mr Porsche’.

Het speciale 911-model werd in eerste instantie door Pon Porsche Import in samenwerking met Porsche Exclusive Manufaktur ontwikkeld ter ere van het 70-jarig bestaan van de Nederlandse importeur. Nu Pon is overleden, is besloten de auto te vernoemen naar de oud-coureur. Hij reed ooit in de Formule 1 en maakte zijn debuut op het circuit van Zandvoort.

De twintig bijzondere sportauto’s zijn te herkennen aan de exclusieve grijze kleur ‘fischsilbergrau’. Daarnaast onderscheiden ze zich onder meer door een ‘sportdesign’-voorbumper, speciale dorpels, sierlijsten rond de zijruiten en het geruite interieur. Onbekend is nog wat de auto’s gaan kosten.