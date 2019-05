De overheid heeft een speciale site in het leven geroepen voor wie meer wil weten over de kwestie met de eindtoetsen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/advies-eindtoets ). Er is inmiddels voor ouders ook de informatielijn Eindtoets (050-5999820). Ook kunnen vragen worden gemaild (eindtoets@duo.nl ).