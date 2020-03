Speciale ‘coronavlag’ biedt steun in coronacrisis

De Dokkumer Vlaggen Centrale heeft een speciale vlag gemaakt om alle harde werkers in de cruciale beroepen in ons land een hart onder de riem te steken. De opbrengst van de verkoop ervan gaat naar het Rode Kruis.

Volgens de vlaggencentrale kwam er steeds meer vraag naar een universele vlag in de strijd tegen het coronavirus. „Met deze vlag kunnen mensen uiting geven aan hun gevoelens. Het is een blijk van waardering voor alle mensen die nu hard werken in veelal heftige situaties”, zegt algemeen directeur Robert-Jan Hageman. „Hoe mooi zou het zijn dat zij deze vlag volop aan de gevels van woningen zien, wanneer zij na een lange dag of nacht naar huis toe rijden? Een steuntje in de rug in deze onzekere periode.”

De vlaggencentrale wil hiermee hulp bieden aan het Rode Kruis, die zich volop inzet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en met een speciale telefonische hulplijn een luisterend oor biedt. Hageman: „Laten we deze boodschap van solidariteit en respect samen uitdragen en de vlag massaal uithangen.” Op de rood-wit gekleurde vlag staan twee klappende handen in een hart afgebeeld en de tekst: Met elkaar, voor elkaar!