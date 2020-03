Speciale coronatelefoonlijnen worden volop gebeld

Een speciale telefoonlijn die vorige week is geopend voor ouderen die als gevolg van coronamaatregelen lijden onder toenemende eenzaamheid, staat roodgloeiend. Op piekmomenten zitten er vijftien medewerkers en vrijwilligers tegelijk aan de telefoon (0348 - 466666), aldus de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

Er is niet geteld, maar er moet al duizenden keren zijn gebeld, schat de initiatiefnemer in. Mensen willen hun verhaal kwijt en hun angsten uiten, maar hebben ook tal van praktische vragen, meldt een zegsvrouw van de bond. De lijn was aanvankelijk acht uur per dag open, maar inmiddels twaalf: van 09.00 tot 21.00 uur. De lijn wordt beantwoord door mensen op het kantoor van de ANBO in Woerden, andere nemen de lijn thuis aan. Er worden ook terugbelafspraken gemaakt.

Veel ouderen hebben al minder sociale contacten, maar van die contacten blijft nu nog minder over doordat familie en vrienden niet komen, clubjes stilliggen en bijeenkomsten en andere evenementen niet doorgaan.

Ook de hulplijn die het Rode Kruis heeft opengesteld voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten (070-4455 888) wordt overspoeld met telefoontjes. Sinds de lijn maandagochtend openging, zijn er al 6350 binnengekomen. „Mensen delen hun zorgen over hun gezondheid en stellen vragen. Ze zijn ongerust en verdrietig, of hebben hele praktische vragen over het thuisblijven”, aldus het Rode Kruis. De lijn is vooralsnog bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Mogelijk wordt de bereikbaarheid met name in het weekend nog uitgebreid als de vraag groot blijft, zegt een woordvoerster.