Speciale Bosatlas over Wadden gepresenteerd

De Wadden staan steeds meer in de belangstelling. Donderdag is er zelfs een speciale Bosatlas van de Wadden gepresenteerd

De boeken die Noordhoff Atlasproducties op de markt brengt, zijn steeds meer bestemd voor het grote publiek en steeds minder voor het onderwijs. Sterker nog, het gebruik van De Grote Bosatlas is per 2020 verboden op het havo-examen aardrijkskunde. Een jaar later volgt het verbod ook voor het vwo-examen. Het is het gevolg van de komst van een concurrent: de Alcarta van ThiemeMeulenhoff.

Noordhoff brengt sinds een jaar of tien thematische atlassen uit. Zo verschenen De Bosatlas van de geschiedeniscanon (2008), De Bosatlas van Fryslân (2009), De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland (2011), De Bosatlas van het klimaat (2011), De Bosatlas Nederland van boven (2013), De Bosatlas van het voedsel (2014), De Bosatlas van het cultureel erfgoed (2014), De Bosatlas van Amsterdam (2015), De Bosatlas van het Nederlandse voetbal (2017) en De Bosatlas van de veiligheid (2017).

De Bosatlas van de Wadden is een logische in dit rijtje. Zeker nu het Waddengebied sinds 2009 op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat. Zo’n titel zorgt voor nog meer bezoekers uit binnen- en buitenland. Daar ligt gelijk het dilemma. De bewoners van de Wadden leven van de toeristen, maar die zorgen tegelijkertijd voor druk op het enorme natuurgebied met zo’n 10.000 soorten dieren- en plantensoorten op het land en in het water.

Bosatlas

En het zijn niet alleen de toeristen die voor drukte zorgen. In het hoofdstuk ”Werken” komen ook landbouw, visserij, gaswinning, defensie en bedrijven langs.

Het mooie van zo’n atlas is dat je zonder een lap tekst te lezen toch ontzettend veel te weten komt over wandelende eilanden, geulen, zandplaten, trekvogels, zeehonden, vissers, scheepswerven, scheepswrakken, geschiedenis, dialecten, terpen, vuurtorens en volksfeesten, om maar eens wat te noemen. Dat komt door de heldere informatieve illustraties (infographics), aangevuld met prachtige foto’s. Het wordt de lezer in hapklare brokken aangereikt.

De echte Wadliefhebber zal het boek van voor tot achter lezen en bekijken. En daar is hij wel even mee bezig, omdat er soms in één infographic zo veel informatie is verwerkt dat je daar rustig voor moet gaan zitten. Bijvoorbeeld die over de rede van Texel. Om daarvan te kunnen genieten, hoef je geen liefhebber van historie te zijn.

De pagina over het Oerol Festival op Terschelling, een openluchtpodium voor theater, dans, beeldende kunst en muziek, zal op heel wat minder belangstelling kunnen rekenen bij lezers van het Reformatorisch Dagblad. Op de pagina over attracties en evenementen blijkt dat ook de andere Waddenlanden –Duitsland en Denemarken– vergelijkbare festivals kennen.

Al die drukte kunnen ze bij eendenkooien niet gebruiken. Hoe rustiger het daar is, hoe beter, zo blijkt uit een uitgebreide infographic. Er moeten heel wat werkdagen in zo’n informatieve illustratie zitten. Maar het resultaat is ernaar.