Speciale begeleiding voor gedetineerden Twente

Twentse gedetineerden kunnen zich vanaf volgend jaar in de laatste fase van hun straf in een speciale woonvoorziening voorbereiden op een betere terugkeer in de samenleving. De gevangenis Almelo en de reclassering (3Ro) gaan daartoe samen het Huis van Herstel oprichten. Volgens de initiatiefnemers is deze aanpak uniek in Europa.

In de instelling kunnen maximaal 23 mannen en zes vrouwen specifieke zorg en begeleiding krijgen. Het gaat om gedetineerden die een straf uitzitten die korter is dan achttien maanden. Ze mogen twee tot zes maanden in het Huis van Herstel wonen. Meer dan dertig organisaties zijn in het project betrokken bij de hulp. Het is de bedoeling dat de gedetineerden met een nieuwe methode aan de slag gaan met hun vaak complexe problemen.

Ze moeten zich richten op zelfherstel, herstel van hun netwerk, contact met het slachtoffer en herstel richting de samenleving. Volgens Anousjka Talen, directielid van de Penitentiaire Inrichting Almelo en een van de initiatiefnemers, worden deze vier elementen al wel gebruikt in de sector, maar niet allemaal tegelijk. „Bij deze aanpak is dat wel het geval. We willen maatwerk leveren”, aldus Talen. Daarnaast kunnen de gedetineerden er werken aan hun gezondheid, door betere voeding en sporten, en een nieuwe leefstijl ontwikkelen.

De winst van deze aanpak is vooral te behalen bij kortgestraften, omdat zij volgens Talen vaak ongrijpbaar zijn voor de hulpverleners. Ze zitten kort vast en krijgen daarom vaak amper behandeling, als ze dat al willen. In deze groep gaan mensen volgens haar vaak opnieuw in de fout.

Gedetineerden mogen alleen aan dit project meedoen als ze aantonen dat ze gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken.