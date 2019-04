Speciaal team houdt vijf veroordeelden aan

Een speciale eenheid van de politie Den Haag heeft deze maand vijf mannen aangehouden die eerder veroordeeld waren, maar die zich probeerden te onttrekken aan hun straf. Onder hen was een 27-jarige man die verdacht wordt van moord of doodslag in 2017.

De man werd opgespoord op verzoek van Poolse autoriteiten. Hij werd op 15 april opgepakt op de bloemenveiling in Rijnsburg. De procedure voor zijn overlevering aan Polen is gestart.

Een 28-jarige Hagenaar werd op 11 april ingerekend op een bouwplaats in Doorn. Hij kreeg eerder 82 dagen gevangenisstraf voor mishandeling, vernieling en verkeersovertredingen. Die moet hij nu uitzitten. De drie andere mannen die deze maand werden ingerekend, zijn 43, 26 en 27 jaar oud. Ze zijn veroordeeld voor diverse misdrijven, zoals deelname aan een drugsproductienetwerk, stalking, mishandeling en opruiing.

Het speciale team dat de opsporing deed, is het zogenoemde EVA-Team. Daarbij staat EVA voor Executie Vonnissen Afgestraften.