Speciaal team houdt man aan in kledingkast

Een speciale eenheid van de politie Den Haag heeft vijf eerder veroordeelde mannen aangehouden, die hun straf probeerden te ontlopen. Een van deze mannen deed erg zijn best om uit handen van de politie te blijven, en werd bij zijn aanhouding aangetroffen in een kledingkast. Dit meldt de politie vrijdag. De 48-jarige man was veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet.

Het speciale arrestatieteam riep bij een andere aanhouding de hulp van een hondenbrigade in, die ervoor zorgde dat meerdere pitbulls van de veroordeelde zich koest hielden. De 34-jarige man was veroordeeld voor bedreiging en verkeersovertredingen.

De drie andere mannen die in de eerste weken van januari werden ingerekend, begingen diverse misdrijven, waaronder diefstal met geweld.