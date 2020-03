Speciaal onderwijs: Met een planning vol pictogrammen de schooldag door

Ze missen de structuur en de herkenbaarheid. Voor kinderen in het speciaal onderwijs is thuis les krijgen lastig, zeker voor kinderen met autisme. Hoe blijven ze toch bij de les?

De eerste afbeelding op de planning: een getekend poppetje met een Bijbel in zijn handen. ”Luisteren naar het Bijbelverhaal”, staat erachter. In het schema volgen de taken elkaar op: psalm van de week luisteren, tijd voor jezelf, rekenen op je kamer, eten. Allemaal met een afbeelding erbij, een zogeheten picto. „Dat helpt kinderen structuur te krijgen in hun dag”, zegt Piet Westerlaken, bestuurder van de Rehobothschool voor speciaal onderwijs in Barneveld.

De leerkrachten en begeleiders hebben alle ouders lege schema’s met pictogrammen gestuurd, zodat ze die thuis kunnen invullen. Verder heeft elk kind een dagprogramma gekregen. „Zo veel mogelijk structuur en herkenbaarheid is cruciaal,” zegt Westerlaken. „Zeker voor kinderen met autisme: voor hen is school school en thuis thuis. Nu moeten ze ineens thuis schoolwerk gaan maken en is mama de juf geworden.”

De school adviseert ouders om een tijd af te spreken waarin ze over corona praten. „Kinderen kunnen erin blijven hangen en dan is het beter om het af te bakenen en bijvoorbeeld pannenkoeken te gaan bakken.”

Alle leerkrachten hebben nauw contact met het thuisfront; ze sturen schoolwerk, bellen om tips te geven en verzinnen knutselwerkjes of andere bezigheden. „Iedereen pakt het geweldig op. Ouders genieten ook van de mooie momenten en mailen ons foto’s. Zo had een moeder van grote boodschappendozen studieboxen voor haar kinderen gemaakt. Ze zaten heerlijk rustig aan de keukentafel te werken.”

Verjaardag

Ook bij De Rank, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Sliedrecht, krijgen ouders pakketjes van de school. De hoeveelheid leerstof verschilt per leeftijd en niveau. Elke groep heeft twee leerkrachten en twee assistenten, die gezamenlijk een lijst met activiteiten op poten hebben gezet. „De situatie is creatief en inventief opgepakt, door zowel leerkrachten als ouders”, zegt directeur-bestuurder Jan Voorthuyzen.

Er wordt veel met filmpjes via YouTube gewerkt. „De juf doet dingen voor of demonstreert een activiteit. Dat helpt de kinderen, dan zien ze iemand die ze goed kennen. En op die manier houd je beter contact met de kinderen.”

Op de Rehobothschool in Barneveld maken ze ook video’s. De leerkrachten filmen hun Bijbelverhalen met de hulp van een digibord, stellen kinderen vragen en zingen een paar psalmen. Bestuurder Westerlaken: „De kinderen komen dan in schoolstand. Een kleuter ging gelijk met haar armen over elkaar zitten toen ze de juf zag, terwijl ze eerst niets wilde weten van schoolwerk.”

Verder hebben twee kleuterjuffen de verjaardag van een kind gevierd met hoed, kaarsen en versjes en daar een opname van gemaakt. „Precies zoals ze het altijd doen. De klas kon de video bekijken, zo was de jongen toch nog een beetje jarig op school.”

De directeur van de school heeft zelf ook een video-opname gemaakt. „Met de tip aan de kinderen om ook een werkje voor hun ouders te doen.”

Emoties

Voor de ouders is het best zwaar, zegt directeur-bestuurder Voorthuyzen van De Rank. „Zij moeten het allemaal maar voor elkaar krijgen. Ik vind het belangrijk dat we als school ook melden dat niet alle taken en ideeën verplicht opgelegd zijn en per se af moeten. Het is ook bedoeld om de dag op een goede manier door te komen.”

Voorthuyzen maakt zich zorgen over de situatie. „Voor de kinderen heeft dit veel impact. Net als ze straks een beetje gewend zijn aan de situatie, moeten ze op school weer een nieuwe start maken in hun eigen groep. Dat zal de nodige emoties met zich meebrengen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Niemand heeft enig idee hoe lang dit gaat duren.”