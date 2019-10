Speciaal onderwijs  luidt noodklok

Scholen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen de massale toestroom van leerlingen niet aan, meldde De Telegraaf vrijdag. De wachtlijsten groeien en door de overvolle klassen ontstaan er gevaarlijke situaties.

De krant baseert zich op eigen onderzoek dat in samenwerking met Reporter Radio (KRO-NCRV) is uitgevoerd. Op scholen in het speciaal (voortgezet) onderwijs namen de wachtlijsten toe met 18 procent en op het speciaal basisonderwijs met 14 procent. Zo’n 29 procent van de scholen op het speciaal basisonderwijs geeft aan snel een wachtlijst te verwachten.

De sector spreekt van een massale toestroom van leerlingen die scholen nauwelijks aankunnen, waardoor er overvolle klassen ontstaan. Daarnaast verliezen docenten hun grip op de klas en ontstaan er onveilige situaties. Door de wachtlijsten kunnen sommige kinderen nergens terecht, waardoor ze thuis komen te zitten.

Volgens Johan Flier, directeur-bestuurder bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, speelt de problematiek deels ook in het voortgezet speciaal onderwijs op reformatorische grondslag. Jongeren met gedragsproblemen worden veelal op een speciale afdeling binnen reguliere middelbare scholen opgevangen. De druk op de docenten die op deze afdeling werken, neemt toe. „De doelgroep groeit. Tegelijk is er een lerarentekort.”

Volgens de bestuurder zitten er leerlingen thuis, maar niet door wachtlijsten of overvolle klassen. „Het gaat alleen om leerlingen die vanwege hun problemen niet naar school kunnen.”

Ook Gert van Leeuwen, bestuurder bij Berséba, de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, benadrukt dat er „niet of nauwelijks” leerlingen thuis zitten. Net als Flier signaleert hij een toename van het aantal kinderen dat speciale ondersteuning nodig heeft. „Bij steeds jongere kinderen komen steeds grotere problemen voor.”