Speciaal hulpplatform gelanceerd vanwege coronavirus

NLvoorelkaar heeft een onlinehulpplatform gelanceerd vanwege het coronavirus. Mensen kunnen daar hulp aanbieden, maar ook vragen. Veel Nederlanders, bijvoorbeeld ouderen of eenzame mensen, ervaren de sociale gevolgen van het besmettelijke virus. Zij kunnen vaak geen boodschappen doen, eten maken of hebben geen contact met de buitenwereld. Vrijwilligers kunnen die groep mensen een handje helpen.

Het platform biedt een centraal overzicht van allerlei ‘corona-initiatieven’ op landelijk niveau, maar ook regionaal of lokaal. Het platform stuurt automatisch een bericht wanneer er in de buurt een nieuwe vraag of nieuw aanbod is. Niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook zorginstanties kunnen gebruikmaken van de dienst.

Het coronahulpplatform screent alle diensten die worden aangeboden. Dit om fraude te voorkomen. Volgens NLvoorelkaar zijn de eerste coronafraudes al gepleegd, bijvoorbeeld bij het halen van boodschappen waar betaling met de pinpas bij komt kijken.