Speciaal blusvoertuig voor hooibrand grotten

Een speciaal blusvoertuig van de brandweer in Antwerpen gaat vrijdagavond proberen een hooibrand in de grotten bij Maastricht te blussen. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een soort crashtender zoals die ook bij vliegvelden in gebruik zijn. De brandweer besloot tot inzet van dit voertuig omdat het in de grotten te heet is voor brandweerlieden en er brokken mergel omlaag vallen.

„We gaan van buitenaf blussen met heel veel water”, aldus de woordvoerder. Het water wordt via dikke leidingen aangevoerd vanuit het naburige riviertje De Jeker.

De brand in de 800 kuub hooi en stro bij de ingang van de grotten in het Belgische grensplaatsje Kanne brak donderdagavond na brandstichting uit. Naar verluidt zijn in verband hiermee twee mensen gearresteerd, maar de Belgische politie was nog niet voor een reactie bereikbaar.

De rook verspreidde zich door de gangen. De hulpdiensten sloegen groot alarm.

De Belgische brandweer moest zich uit de grotten terugtrekken wegens instortingsgevaar. „De brand is moeilijk onder controle te krijgen”, zei burgemeester Mark Vos van de gemeente Riemst, waar Kanne onder valt.

De enorme rookontwikkeling verspreidde zich via de grotten naar Maastricht. Op Maastrichts grondgebied is Kasteel Neercanne, een internationaal befaamd restaurant, zwaar getroffen. Directeur Peter Harkema van Château Neercanne spreekt van tonnen schade. Bijgebouwen, horeca in de grotten onder het kasteel, wijnkelder, ovens, elektronische apparatuur, alles zit onder pek en roet, aldus Harkema. Het restaurant zelf is nog intact. Veel ruimtes mogen niet betreden worden wegens het hoge koolmonoxidegehalte. „Het duurt maanden voor die ruimtes weer schoon zijn”, aldus de directeur.

De brandweer heeft mensen in Maastricht die last van stank en rook hebben, opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.