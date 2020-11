Sparta waarschuwt voor de veiligheid van twee damesmodellen fietsen met lage instap, de Sparta RX Plus en RXS Plus. Bij de modellen met respectievelijk een voorwielmotor en achterwielmotor die tussen november 2012 en juni 2014 zijn geproduceerd, kunnen na jarenlang intensief gebruik scheurtjes ontstaan in het frame van de fiets.

Door de scheurtjes kan het frame doorzakken met instabiliteit tot gevolg, waardoor de berijder zou kunnen vallen. Sparta vervangt de frames kosteloos.