Sparta roept fietsen terug omdat frame kan doorzakken

Sparta roept drie types elektrische fietsen terug. In het frame kunnen bij intensief gebruik scheurtjes ontstaan, waardoor het frame langzaam kan doorzakken. Het gaat om de modellen M7e, de M8e en de M8e RT, geproduceerd in 2015 en 2016.

De fietsfabrikant vraagt eigenaren van zo’n fiets het framenummer te controleren via een speciale website. Dat telt zeven cijfers en moet beginnen met SP of AC. Wordt het nummer herkend, dan kan de eigenaar het frame laten vervangen bij de Spartadealer en sowieso moet hij of zij het frame zelf controleren op scheurtjes.

Het bedrijf waarschuwt dat het vervangen op zich laat wachten. Door de coronamaatregelen waren de frames tijdelijk niet leverbaar, maar de buitenlandse toeleveranciers zijn wel weer aan het opstarten. Normaal gesproken duurt het leveren van een frame acht maanden. Sparta zegt ernaar te streven de gedupeerden eind dit jaar te helpen.