Spanningen rond demonstraties Kick Out Zwarte Piet

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil zaterdag op een andere plek in Den Haag demonstreren. Een protest langs de route is te gevaarlijk voor de betogers, zo liet de Haagse tak van de actiegroep donderdag op Facebook weten.

De gemeente Den Haag bevestigt dat de plannen zijn aangepast en dat er nu wordt overlegd over een protestplek ergens anders in Den Haag. Die gesprekken lopen nog en de locatie is niet bekendgemaakt.

Tientallen mensen vielen vorige week vrijdag een gebouw in Den Haag aan waar KOZP aan het vergaderen was. Ramen werden ingeslagen en vuurwerk werd afgestoken. Vijf mensen werden opgepakt. „Na deze terreurdaad wilde KOZP Den Haag niets liever dan hun grondrecht op betoging uitoefenen, door vreedzaam langs de intocht te demonstreren. Het levensgevaar dat dit met zich mee zou brengen, in het bijzonder voor zwarte mensen en andere mensen van kleur, was voor de beweging reden om toch van het plan af te zien”, schrijft de groep.

Volgens KOZP Den Haag willen meer mensen demonstreren dan eerder was gedacht. „De beweging beschouwt het als gegeven dat Haagse pro-pieten opnieuw met geweld zullen proberen de bijeenkomst te verstoren. Hoe groter de opkomst is, hoe veiliger de demonstratie voor individuele deelnemers wordt.”

De groep gaat dit jaar niet meer in Hoorn protesteren. Volgens KOZP heeft de plaatselijke winkeliersvereniging laten weten dat in 2020 uitsluitend nog gebruik zal worden gemaakt van schoorsteenpieten.

De actiegroep is blij dat protesteren niet langer nodig is. „Dit besluit laat zien dat het mogelijk is om nader tot elkaar te komen, zolang wij het uitgangspunt van de traditie in acht nemen en elkaars ervaringen serieus nemen en bespreekbaar maken.”