Spanning rond zondagsopening in Capelle en open inspraakavond in Amsterdam

SGP-CU, Leefbaar Capelle en VVD gaan in gesprek over een coalitieakkoord. De partijen stemden in met het advies van informateur Gerrit Kruijt, dat meldde het Algemeen Dagblad woensdag.

Tijdens de vorige raadsperiode heeft de gemeente de zondagsopening vrijgegeven. Dat kan nu een breekpunt zijn in de onderhandelingen, omdat de christelijke partijen hebben aangegeven dat hun christelijke profiel herkenbaar in een akkoord naar voren moet komen.

Wat VVD en Leefbaar Capelle betreft wordt er niet getoornd aan de huidige zondagsopening.