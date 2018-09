Spannende operatie middeleeuwse kaarsenkroon

De veertiende-eeuwse kaarsenkroon uit de Walburgiskerk in Zutphen wordt van zijn plaats gehaald. De rijk versierde smeedijzeren kaarsenkroon wordt gedemonteerd en verhuisd naar het Valkhof in Nijmegen, waar hij te zien zal zijn op de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. Volgens een woordvoerster van de operatie gaat de kroon voor het eerst in zijn lange geschiedenis naar een andere plek.

De kroon heeft een diameter van 2,64 meter en weegt naar schatting ruim 200 kilo. Het gevaarte uit circa 1395 is één van de zes in Europa resterende Jeruzalemluchters, kaarsenkronen die het hemelse Jeruzalem symboliseren, het ‘reisdoel’ van de middeleeuwse christelijke gelovigen.

Maria van Gelre was gravin van Zutphen en kerkte in de Walburgis. Van 13 oktober tot en met 6 januari houden Museum Het Valkhof en de Radboud Universiteit de tentoonstelling over haar en haar beroemde gebedenboek. Een selectie van veertig gerestaureerde pagina’s uit dat gebedenboek is het kernpunt van de tentoonstelling.