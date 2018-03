Spannende kwesties: Gekrakeel in Urk, PVV in Biblebelt, geen ”Jezus Leeft”

Het Reformatorisch Dagblad belichtte daags voor de gemeenteraadsverkiezingen tien spannende kwesties rond met name Christen-Unie en SGP. Nu de antwoorden.

Spannende kwesties: Welke van drie ‘SGP’s’ in Urk wordt de grootste?

Urk kende tot woensdag drie ‘SGP’s’. De ‘echte’ SGP en twee afsplitsingen. Er blijven nu twee ‘SGP’s’ over. De ‘originele’ SGP haalde drie zetels, twee minder dan in 2014. Hart voor Urk, dat zich in 2008 van de SGP afscheidde, groeide met één zetel naar vier. De Urker Gereformeerde Partij, in 2016 door twee SGP-raadsleden werd opgericht na een conflict, verdwijnt uit de raad. Conclusie: de Urker SGP moet fors boeten voor intern gekrakeel. Grootste partij in Urk is de ChristenUnie met vijf zetels.

Houdt de SGP de ChristenUnie uit de raad van Amsterdam?

Of de ChristenUnie in de Amsterdamse raad belandt, was tot donderdagmorgen laat nog niet zeker. Het lijkt er wel op, maar spannend is het zeker. Mogelijk is er pas vrijdag helderheid. Een CU-zetel in de raad zou „historisch” zijn, twitterde de Amsterdamse ChristenUnievoorman Don Ceder. De SGP, die ook meedeed in Amsterdam, haalde zoals verwacht bij lange na geen zetel.

Hoe groot wordt de PVV in Tholen en Urk?

De PVV krijgt voet aan de grond in de Biblebelt. In Tholen bemachtigt de PVV 2 van de 21 zetels. In Urk krijgt de PVV 1 van de 19 zetels. Daarmee is de PVV „de eerste niet-christelijke landelijke partij ooit” die in de Urker raad komt, stelt nieuwsblad Het Urkerland vast.

Komt de ChristenUnie-SGP voor het eerst in de raad van Leiderdorp?

Ja. De partij krijgt 1 van de 21 zetels. SGP’er Geert Schipaanboord gaat de raad in. De afgelopen jaren zat hij namens ChristenUnie en SGP in de CDA-fractie van Leiderdorp, een opvallende constructie.

Krijgt Ede een confessionele meerderheid?

Nee. Net als vier jaar geleden behaalden de christelijke partijen 19 van de 39 zetels in Ede. De SGP behield haar 7 zetels, het CDA en CU houden elk hun 6 zetels. Ook dit keer komt de Gereformeerde Beginsel Partij, een afsplitsing van de SGP, niet in de raad.

Krijgt de ChristenUnie voet aan de grond in Wijdemeren?

Het is de ChristenUnie niet gelukt om voor het eerst in de raad van Wijdemeren te komen. „Erg jammer. We kregen 436 stemmen, terwijl we er rond de 600 nodig hadden”, aldus lijsttrekker Esther Kaper donderdagochtend desgevraagd. Ook in Roosendaal kon de ChristenUnie geen plaats in de raad bemachtigen.

In Hoorn lukte het de CU wel om voor het eerst met een zetel in de raad te komen, net als in Midden-Delfland. De CU-SGP in Bronckhorst (Gld.) wist een zetel in de wacht te slepen.

Winst voor CU-SGP in Rotterdam en Den Haag?

Hoewel de verwachtingen vooraf nogal hooggespannen waren, boekten de fracties van CU-SGP in Rotterdam en Den Haag geen winst. Beide partijen houden elk hun zetel. Fractievoorzitter Grinwis van de Haagse CU-SGP welgemoed: „Met 3,1 procent van de stemmen halen we meer stemmen dan ooit en verstevigen we onze zetel. Wij gaan er met frisse moed tegenaan.”

Zit Jezus Leeft de ChristenUnie in Veenendaal dwars?

Jezus Leeft, die meedeed in dertien gemeenten, heeft nergens een zetel gehaald. Dat zei partijvoorman Joop van Ooijen donderdag desgevraagd. In een stad als Veenendaal kreeg Jezus Leeft bijvoorbeeld 115 stemmen. Ter vergelijking: de CU, de nummer één in Veenendaal, haalde 6630 stemmen.

Jezus Leeft wil blijven doorgaan als politieke partij, aldus Van Ooijen. „Ik leef bij de dag. Als Jezus ons helpt, gaan we door. Mij geleidt des Heeren hand.”

Haalt de CDA van Tubbergen weer de absolute meerderheid?

Ja. En hoe. Het CDA in Tubbergen won twee zetels. De partij heeft nu 12 van de 19 zetels. In Nederland is het een zeldzaamheid als een partij een absolute meerderheid in de gemeenteraad heeft.

Krijgt de SGP een zetel in Smallingerland?

Nee. Het is de SGP niet gelukt om voor het eerst in de Friese gemeente voet aan de grond te krijgen. Saillant: de CU in Smallingerland daalde van 5 naar 4 zetels. Grote winnaar in Smallingerland is de Eerste Lokale Partij. Die ging van 3 naar 7 zetels. In Harderwijk is de SGP met een zetel teruggekomen. In Hoogeveen lukte het de SGP, voor het eerst en sinds 84 jaar actief te zijn geweest, in de raad te komen. „Ik leef op een roze wolk”, aldus nummer 2 op de lijst, Willem van Hartskamp, opgetogen. „Woensdagnacht rond 3.00 uur feliciteerde Van der Staaij ons.”