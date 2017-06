Spannende dag voor veel eindexamenkandidaten

Het is woensdag een zeer spannende dag voor veel scholieren. Ze krijgen te horen of ze voor hun eindexamen zijn geslaagd of niet.

In de ochtend krijgen alle middelbare scholen de normen aangeleverd op basis waarvan ze kunnen uitrekenen of hun eindexamenkandidaten zijn geslaagd, gezakt of een ’her’ moeten doen. De meeste scholen zetten alle zeilen bij om de uitslagen ook nog in de loop van de middag aan de betrokken leerlingen te laten weten.

Dat betekent dus voor veel scholieren een zenuwslopend middagje. Eén geslaagde vmbo-kandidaat wordt met het goede nieuws overvallen door staatsscretaris van Onderwijs Sander Dekker. „Het vmbo wordt vaak over het hoofd gezien. Volledig onterecht, want leerlingen zetten hier prachtige prestaties neer. Zij zijn straks de motor van de economie ”, aldus een woordvoerster. „Gelukkig gaat meer dan de helft van de leerlingen naar het vmbo, want iedereen zit te springen om vakmensen.”

Er hebben dit jaar ongeveer 213.000 scholieren eindexamen gedaan, alle vormen van voortgezet onderwijs meegerekend.

Hoeveel kandidaten er in totaal geslaagd en gezakt zijn, wordt pas later helemaal duidelijk omdat er ook herexamens moeten worden gedaan.