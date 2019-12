‘Spanje zoekt Nederlander voor liquidatie’

De Spaanse politie is op zoek naar een 29-jarige Nederlander die mogelijk betrokken was bij het doodschieten van een Fransman dinsdag in Marbella. Dat meldt de krant Sur op gezag van bronnen bij de politie. Volgens Sur is de verdachte een huurmoordenaar en een bekende van de politie.

De verdachte zou ongeveer 1.80 meter lang zijn. Volgens Sur was er bij de liquidatie nog een tweede persoon betrokken. Samen zouden ze hun slachtoffer in een blauwe auto hebben opgewacht. Toen ze hun doelwit zagen, zouden ze uit de auto zijn gestapt en meerdere schoten op de Fransman hebben afgevuurd.

Volgens politiebronnen droegen de Nederlander en zijn kompaan maskers. Het motief voor de liquidatie is niet bekend.