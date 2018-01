Spandoeken bij aankomst Wiebes in Zeerijp

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aangekomen in het dorp Zeerijp in Groningen, waar maandag een aardbeving was. Hij werd opgewacht door zo’n honderd bewoners. Onder hen schoolkinderen die met letters op borden een tekst vormden: ‘Wingewest huizen verpest’. Ook anderen hadden spandoeken, waarop onder meer: ‘Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp’.

Wiebes sprak in het dorpshuis met burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum, waar Zeerijp onder valt. Ook Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, was erbij. Wiebes zei na afloop een goed gesprek te hebben gehad. „We moeten het gas zo snel mogelijk verminderen en werken aan een schadeprotocol, maar dat kan ik niet alleen.’

De minister ging vervolgens langs bij een bewoner, die een akkerbouwbedrijf heeft. Hij had een speldje opgedaan dat hij had gekregen van de plaatselijke edelsmid Arne van Hulsen, die ook schade heeft. ,,Als symbool dat ik wat aan de problemen wil doen”, aldus Wiebes.

In een eerste reactie na de aardbeving - de zwaarste in vijf jaar - liet de minister maandag weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.