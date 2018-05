Spakenburgs duo barbecuet ook ’s winters

Spakenburgers Bastiaan Beekhuis en Niels Geuchies runnen een van de populairste barbecueblogs van het land. Iedere maand komen ruim 12.000 unieke bezoekers op hun blog BBQproof.nl af. „Wij plaatsen bestaande recepten die we barbecueproof hebben gemaakt.”

De zomer staat voor de deur, dus zullen veel Nederlanders de komende tijd weer barbecueën in de achtertuin. Maar voor bloggers Bastiaan Beekhuis en Niels Geuchies, beide 31 jaar oud, doen temperaturen er weinig toe. Zij schrokken tijdens de vrieskou eerder dit jaar er niet voor om terug in de buitenlucht een zalm op de barbecue te bereiden.

„Er zijn meer mensen die niet alleen in de zomer barbecueën”, vertelt Beekhuis, die in het dagelijks leven werkt als vormgever. „Op eerste kerstdag zochten meer dan duizend mensen op ons blog naar een lekker recept.”

Twee jaar geleden begon het Spakenburgse duo voor de grap zijn barbecueavonturen te delen in blogs en vlogs. „BBQproof.nl begon als hobby, maar onze blog is inmiddels een bijbaan geworden. Het is de ultieme droom om hier ons werk van te maken”, zegt Beekhuis. Vorige maand sleepten de vrienden met hun blog de tweede prijs in de wacht bij de verkiezing van de BBQ-blogger van het jaar.

„Barbecueën is een manier van leven”, zegt Geuchies, in het dagelijks leven ”supply chain professional”. „Het hele sociale gebeuren eromheen, koken voor je gasten, biertje erbij. Helemaal top.” Toch draait het uiteindelijk om smakelijk eten. „De rook- en grillsmaak aan barbecuegerechten is heerlijk”, vindt Beekhuis.

Bestaande recepten

De naam van de website vertelt iets van de werkwijze van de twee. „Wij plaatsen bestaande recepten, maar we hebben er een eigen draai aan gegeven. Ze zijn barbecueproof gemaakt.”

Beekhuis maakte onlangs tomatensoep naar een recept van zijn moeder op de barbecue. „De ingrediënten doe je vooraf in een groentekorf op de barbecue en later maak je de soep in een gietijzeren pan op de kolen.”

De bloggers zijn bezig met een nieuw verhaal voor hun website. Ze steken twee barbecues aan in de achtertuin van Geuchies. Beekhuis schilt de ”vergeten groente” pastinaak, snijdt hem in blokjes en legt die op de barbecue. Hij pakt zijn fototoestel en maakt close-upfoto’s.

Pastinaak op de barbecue is voor velen een verrassing. Rode bieten grillen doet het duo echter net zo makkelijk als een rood stuk vlees roosteren. „De combinatie van rode biet met balsamicoazijn en verse basilicum is verrukkelijk”, stelt Beekhuis „Ik eet iedere week vier dagen vegetarisch. Het kan in verband met duurzaamheid echt niet meer om iedere dag vlees te eten.” De ouderling van de lokale Nederlands Gereformeerde Kerk zou het toejuichen als er wereldwijd minder vlees en vis zou worden geconsumeerd. „Dat hoort bij goed rentmeesterschap.”

Behalve gerechten plaatsen de Spakenburgse bloggers op hun website allerlei tips over het barbecueën. Bijvoorbeeld over hoe je het vuur beheerst en wat de juiste kolen zijn. Maar ook hoe je de barbecue goed start. „Creëer twee zones in de barbecue”, legt Geuchies uit. „Eén zone met hete kolen waar je het vlees grilt en het een mooi korstje krijgt en een koelere zone waar je het vlees wat meer de tijd geeft om te garen. Je hebt zo meer controle over de temperatuur.”

Geduld hebben

Beekhuis haalt de pastinaak van de grill. Hij smaakt naar zoete patat. Na de vergeten groente is het tijd voor het echte werk. Geuchies legt twee ribeyesteaks op de grilplaat. „Je moet geduld hebben en niet meteen al het vlees erop gooien”, tipt hij. „Behandel elk gerecht met aandacht.”

Als het rundvlees goed aangebakken is, gaat het deksel op de barbecue. „Laat dat erop zitten tijdens het gaarproces. Zo creëer je een soort hete oven”, zegt Beekhuis. Na zeven minuten tilt hij het deksel heel rustig omhoog en legt het schuin naar achteren. „Doe je dit te snel, dan komt er as op je vlees”, waarschuwt hij.

Beekhuis snijdt de steaks. „Mooie grillstrepen, een krokant korstje en perfect roze vanbinnen”, keurt Geuchies het vlees. Ook over de structuur zijn de jongens tevreden. „Hij smelt haast op je tong.”