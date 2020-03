Spaanse fotografe Laia Abril wint Paul Huf Award

De Foam Paul Huf Award gaat dit jaar naar de Spaanse fotografe Laia Abril. Ze wint de fotoprijs voor haar project The History of Misogyny, waarvan ze twee onderdelen ter beoordeling had ingestuurd, Chapter One: On Abortion en Chapter Two: Rape.

„Zeker in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat verdient Laia Abrils gedrevenheid om actuele maatschappelijke onderwerpen als abortus en verkrachting in de schijnwerpers te plaatsen, alle erkenning en steun. (..) De manier waarop zij deze ongemakkelijke onderwerpen in beelden weet te vangen is echt van belang en moet door een zo groot mogelijk publiek worden gezien”, aldus de jury. Haar werk werd gekozen uit 95 inzendingen uit 27 landen.

Abril krijgt een geldbedrag van 20.000 euro en een solotentoonstelling in fotografiemuseum Foam in Amsterdam, later dit jaar.

De prijs, genoemd naar fotograaf Paul Huf (1924-2002), wordt sinds 2007 elk jaar toegekend aan een talentvolle fotograaf onder de 35 jaar. Vorig jaar won de Ghanees Eric Gyamfi.