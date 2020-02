Spaans museum laat Rembrandt zien als portretschilder

In Spanje is vanaf dinsdag voor het eerst een expositie te zien van werk van Rembrandt als portretschilder. Er zijn bijna veertig portretten van hem te bewonderen en nog een aantal van tijdgenoten en mede-Amsterdammers. De tentoonstelling is in Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid.

In totaal zijn 80 schilderijen, 16 prenten en een etsplaat te bekijken op de tentoonstelling die is samengesteld door Norbert Middelkoop, curator van het Amsterdam Museum. Er is ook informatie beschikbaar over de geportretteerden: stellen, ambachtslieden, kinderen, wetenschappers, zakenmensen en kunstenaars.