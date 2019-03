SP: verkiezingen gingen niet over onze thema’s

„Je wint altijd liever met wind in de rug dan te verliezen.” Maar deze verkiezingen gingen niet „over onze thema’s”, zoals zorg en salarissen. SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox zei dat in reactie op de eerste exitpolls. De partij verloor in Zuid-Holland en Noord-Brabant fors. In Zuid-Holland gaat ze van 9,3 naar 4,3 procent van de stemmen, in bakermat Noord-Brabant van 16 naar 9,4 procent.

Volgens Kox vinden veel kiezers de SP-thema’s wel belangrijk, maar gingen deze verkiezingen vooral over klimaat en migratie. Die onderwerpen zijn volgens Kox meer het domein van andere partijen. „Kan gebeuren”, aldus Kox, ook lijsttrekker bij de Senaatsverkiezingen.