SP stapt uit coalitie Limburg tijdens windmolendebat

De SP is vrijdag uit de coalitie in de Limburgse Provinciale Staten gestapt. Ook beide SP-gedeputeerden stapten op. Dat gebeurde tijdens een debat over windmolens in Venlo.

Aanleiding was een motie van afkeuring tegen SP-gedeputeerde Bob Ruers door oppositiepartij GroenLinks. Die werd gesteund door twee coalitiepartijen PvdA en D66. Voor de SP waren daarmee de rapen gaar. Hoewel GroenLinks de motie introk omdat de partij geen coalitiebreuk wilde, vond de SP de steun voor de motie door PvdA en D66 onaanvaardbaar. Reden om op te stappen, aldus de SP.

Ruers had recent kritiek geoefend op de bouw van windmolens in Venlo, maar steunde de plannen als gedeputeerde wel. Dat leidde tot felle debatten tussen de SP en andere coalitiepartijen over de positie van Ruers.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA hebben nog een kleine meerderheid binnen de staten. Dinsdag overleggen ze volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans hoe verder. Koopmans toonde zich teleurgesteld over de gang van zaken. „Dat dit zo eindigt, is betreurenswaardig”, zei hij.

Ook de PVV betreurt het opstappen van beide SP-gedeputeerden uit de coalitie. PVV-fractievoorzitter Housmans van de PVV dankte zelfs beide gedeputeerden voor hun inzet.

De Limburgse staten keurden vrijdag de bouw van een windmolenpark in Venlo goed, maar de SP stemde tegen.

De aanleg van de windmolens in Venlo leidde eerder al tot een crisis binnen de SP in Limburg: toenmalig SP-gedeputeerde Daan Prevoo zag zich op 27 april gedwongen op te stappen, toen vijf van de acht SP-statenleden het voor gezien hielden. Vier werden vervangen, maar een afgevaardigde ging verder als eenmansfractie. Prevoo werd vervangen door Ruers, maar lang heeft diens bestuurlijke carrière bij de provincie niet geduurd. Samen met zijn collega-SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf hij vrijdag de pijp aan Maarten.