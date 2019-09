SP-politicus (25) uit Maastricht wordt priester

De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Maastricht, Bram Pulles, stopt ermee. Hij wil priester worden en treedt daarom toe tot het seminarie van Rolduc.

„Dat besluit is het gevolg van gebed, van persoonlijke ontwikkeling en van de durf om op de roepstem van de Drie-enige God antwoord te geven", laat de 25-jarige Pulles dinsdag weten. „Ik heb de samenwerking binnen de fractie, maar ook binnen de coalitie en met de verschillende collegae in de raad en het college immer als zeer waardevol ervaren. Met enige pijn in het hart, maar tevens in het volste vertrouwen dat ik hier de juiste stap zet neem ik daarom afscheid van de Maastrichtse politiek."

Pulles was behalve raadslid ook coördinator van de jongerenafdeling en bestuurslid van de SP in Maastricht. Voor afdelingsvoorzitter Jack Gerats van de SP Maastricht komt de stap van Pulles niet als een verrassing. „We kennen de religieuze kant van Bram. Hij is al een tijd zoekende geweest. Bram gaat ervoor, ook al is deze stap ongebruikelijk in de huidige samenleving."